Сколько в кубическом километре кубических метров, сантиметров?
Физика
Сколько в кубическом километре кубических метров, сантиметров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км3 = 1000000000 м3 и 1000000000000000см3
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