Сколько всего сейчас насчитывается знаков в периодической системе менделеева
Химия
Сколько всего сейчас насчитывается знаков в периодической системе менделеева
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Гость:
119, но названия не всем еще дали 114 имеют названия
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