Слон и Моська характеристика шавки
Литература
Слон и Моська характеристика шавки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда Моська лаяла на Слона, она вовсе не слону хотела досадить. Она хотела продемонстрировать другим Собакам свою храбрость. Она добивалась таким манером уважения к себе. Как известно, в баснях звери олицетворяют людей. Многие люди (особенно политики) нападают на более сильных, чтобы произвести впечатление на других людей. Сильные и не обратят на них внимание, а остальные подумают, что он смелый, сможет постоять за других, когда придет его время. Отсюда и мораль: если хочешь, чтоб тебя уважали, нападай на сильных.
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