смысл названия произведения кладовая солнца

Клюква, которую собирали дети , растет на болоте. Болото - обычно ровная местность, открытая солнцу со всех сторон. Клюква на солнце, во влажном месте зреет крупная, сочная, ароматная. Клюква - это целебная ягода. Она незаменима при простудах. В нашем холодном климате это важно. И лесные животные едят клюкву и птицы...Да, конечно, клюква - это клад! И солнце дарит нам это богатство. Наклонись и собирай!

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Болото-является обычно ровная местность,открытая солнцу со всех сторон и со всеми своими огромными запасами горючего,торфа,есть кладовая солнца.Всем солнце отдавало своё тепло,и они, умирая, разлагаясь,в удобрении передавали его как наследство другим растениям…Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как торф достаётся человеку от солнца в наследство Кладовая солнца–это не только торф как полезное ископаемое, а это солнечное тепло и свет, которые нужны всему живому и людям на земле.Солнце как основа жизни.