Сочинение Гоголь Ревизор на тему: нравственный портрет маленького человека (на примере одного или нескольких персонажей)! Помогите пожалуйста! !

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"Ревизор" - это гениальное произведение, которое до сих пор сохраняет свою актуальность. Во все времена существовало начальство, и существовали подчиненные, которые являются олицетворением маленького человека. Сначала в городе проходит слух, что приезжает проверяющий – и местное начальство резко меняется. Если раньше они чувствовали себя полновластными правителями города, то сейчас они превратились в жалких букашек, в марионеток. Спесь куда-то испарилась, а остался только страх за теплое местечко и за собственную обустроенную жизнь. Получается, что в экстремальной ситуации люди проявляют свою истинную сущность. Если человек велик в душе, он никогда не станет унижаться, а вот маленький человек превратится в настоящего муравья, которого может раздавить каждый. Приезд предполагаемого ревизора быстро расставил все по местам, снял с людей маски, показал все в истинном свете. Маленькие люди готовы унижаться, выполнять все прихоти начальства и надеяться на пощаду. Они давно потеряли остатки человеческого и погрязли в пороках. Автор показал нам изворотливость, хитрость, угодничество и ложь, которые процветают в душе маленького человека буйным цветом. Гоголь показал нам, что маленький человек легко идет на сделку с собственной совестью, забывает о лучших душевных качествах. Такие люди живут среди нас, общаются с нами, а потом легко вонзают в спину нож. Они намного хуже, чем предатели, потому что они – это маленькие человечки с большими амбициями, которые готовы пробиться наверх любой ценой.