Сочинение на тему,, к Крылов,,
Литература
Сочинение на тему,, к Крылов,,
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Иван Андреевич Крылов-пишет замечательные басни более о животныхОн родился 13 февраля в 1769г.Кто то говорил что его басни стали настоящей книгой-мудрости.Его самые знаменитые басни-это Синица,Мартышка и очки,Бумажный змей,бедный богач.К сожелению он скончался 21 ноября в 1844г.(75 лет).
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