Каково строение в творчестве Гайдна

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Йозеф Гайдн - великий австрийский композитор. Он оставил множество произведений почти во всех музыкальных жанрах и формах, существовавших в его время. Моцарт, его друг и младший современник, писал: «Никто не в состоянии делать всё: и балагурить, и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, и всё одинаково хорошо, как это умеет Гайдн». Музыкальные образы его сочинений навеяны жизнью и бытом австрийского крестьянства. Картины мирной счастливой жизни, танцы и хороводы, природа, радости крестьянского труда составляют содержание его произведений. Многие мелодии, сочинённые Гайдном, становились народными и распевались теми, кто даже не знал имени их создателя. Оптимистическое отношение к жизни отразилось в его музыке жизнерадостной, пронизанной сияющей улыбкой и народным юмором. Основное историческое и художественное значение приобрела инструментальная музыка Гайдна симфоническая и камерная, а также оратории «Сотворение мира» и «Времена года». С творчеством композитора связан расцвет таких жанров, как симфония, струнный квартет, клавирная соната. Одной из главных исторических заслуг Гайдна является то, что именно в его творчестве приобрела окончательный вид симфония. Над этим жанром он работал в течение тридцати пяти лет, отбирая самое необходимое, совершенствуя найденное. Его творчество предстаёт как сама история формирования этого жанра.