Сочинение на тему "Моя будущая профессия". Про стоматолога
Литература
Сочинение на тему "Моя будущая профессия". Про стоматолога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моей будущей профессией будет стоматолог. Я не понимаю почему всех стоматологов боятся дети. Ведь они на оборот помогают и стараются не сделать больно.Я буду самым лучшим стоматологом. А ещё стоматологи делятся на два типа. 1 тип - Детские. 2 тип - Взрослые. Я буду детским стоматологом.
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