Сочинение на тему "Моя будущая профессия". Про стоматолога

Гость: Гость:

Моей будущей профессией будет стоматолог. Я не понимаю почему всех стоматологов боятся дети. Ведь они на оборот помогают и стараются не сделать больно.Я буду самым лучшим стоматологом. А ещё стоматологи делятся на два типа. 1 тип - Детские. 2 тип - Взрослые. Я буду детским стоматологом.