Составить диалог на тему спортивный магазин и написать спортивную одежду боксера

Гость: Гость:

-Здравствуйте!(Покупатель) -Добрый День!(прадовец) -могу ли я вам чем нибудь помочь?(продовец) -Да.А у вас есть боксерские трусы,Боксерки(обувь) и боксерские перчатки?(покупатель) -Да,конечно есть! Минуточку подождите,сейчас принесу!(продовец) -Хорошо!(покупатель) -Вот, я вам принесла что вы просили! Будете брать?(продовец) -Да,конечно буду! Сколько с меня?(покупатель) -С вас 1500!(продовец) -Спасибо вам большое!(покупатель) -Носите на здоровье! Спасибо за покупку!Приходите к нам еще!(продовец) Ну вот,норм?