Составить диалог на тему спортивный магазин и написать спортивную одежду боксера

Қазақ тiлi
Составить диалог на тему спортивный магазин и написать спортивную одежду боксера
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Здравствуйте!(Покупатель) -Добрый День!(прадовец) -могу ли я вам чем нибудь помочь?(продовец) -Да.А у вас есть боксерские трусы,Боксерки(обувь) и боксерские перчатки?(покупатель) -Да,конечно есть! Минуточку подождите,сейчас принесу!(продовец) -Хорошо!(покупатель) -Вот, я вам принесла что вы просили! Будете брать?(продовец) -Да,конечно буду! Сколько с меня?(покупатель) -С вас 1500!(продовец) -Спасибо вам большое!(покупатель) -Носите на здоровье! Спасибо за покупку!Приходите к нам еще!(продовец) Ну вот,норм?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(34+56)Х5= 560:(64-57)= 100-9Х8=
Ответить
Физика
В чём значение северной войны
Ответить
География
Породы какого возраста слагаю територию заподно сибурскую равнину
Ответить
Окружающий мир
Помогите ответить на вопрос: С какой целью ты бы мог посетить тундру.
Ответить
Русский язык
Подробно изложите данный текст. МАШИНЫ И ЛЮДИ Народ создал в сказках образы волшебников, способных одной рукой передвигать горы, изменять тече...
Ответить