Составить предложение со словосочетанием: узнать впервые,запомнить навек
Литература
Составить предложение со словосочетанием: узнать впервые,запомнить навек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четверть века назад мне посчастливилось узнать впервые как из маленьких клубеньков картошки получают новый сорт картофеля. Старожил заповедника велел запомнить навек неписаные лесные правила.
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