Срочно!!!9 класс пожалуйста

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Срочно!!!9 класс пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  a:=1/(1+1/(2+3/5)) 2) uses crt;      var a,b,p:real; begin  clrscr; Write('Введите катеты:'); readl(a,b); write('периметр=',(a+b+sqrt(a*a+b*b)); end. 3)  uses crt;     var a,s,d,e:integer;  begin    clrscr;    write('введите целое трехзначное число ');    readln(a);    s:=a div 100;     d:=a div 10 mod 10;    e:=a  mod 100 mod 10;   write('новое число=',100*d+10*e+s);end.  
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