Срочно!!!9 класс пожалуйста
Информатика
Срочно!!!9 класс пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a:=1/(1+1/(2+3/5)) 2) uses crt; var a,b,p:real; begin clrscr; Write('Введите катеты:'); readl(a,b); write('периметр=',(a+b+sqrt(a*a+b*b)); end. 3) uses crt; var a,s,d,e:integer; begin clrscr; write('введите целое трехзначное число '); readln(a); s:=a div 100; d:=a div 10 mod 10; e:=a mod 100 mod 10; write('новое число=',100*d+10*e+s);end.
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