Срочно тригонометрия помогитеееееее вариант 2

Алгебра
Срочно тригонометрия помогитеееееее вариант 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) =1-2*1/2= 1-1 = 0     2) =5*1-√3*√3+1/2 = 5-3+1/2= 2.5     3) = 2* √3/2 *1/2= √3/2     4)=5+0+3-5=3
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