Стерпит начальная форма????????????

Русский язык
Стерпит начальная форма????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма терпеть
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