ТЕРМІНОВО! Знайдіть неправильні словосполучення, запишіть їх правильно. Ходити ??а молоком, учасник ансамбля, три трактора, глибока Міссісіпі, два літра, п"ять гривнів, старший від мене, солодкий какао, розбитий паралічом, сма...

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ТЕРМІНОВО! Знайдіть неправильні словосполучення, запишіть їх правильно. Ходити ??а молоком, учасник ансамбля, три трактора, глибока Міссісіпі, два літра, п"ять гривнів, старший від мене, солодкий какао, розбитий паралічом, смачний івасі.
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Автор: Гость
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Гость:
Старший за мене,смачний івасі
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