ТЕРМІНОВО! Знайдіть неправильні словосполучення, запишіть їх правильно. Ходити ??а молоком, учасник ансамбля, три трактора, глибока Міссісіпі, два літра, п"ять гривнів, старший від мене, солодкий какао, розбитий паралічом, сма...
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ТЕРМІНОВО! Знайдіть неправильні словосполучення, запишіть їх правильно. Ходити ??а молоком, учасник ансамбля, три трактора, глибока Міссісіпі, два літра, п"ять гривнів, старший від мене, солодкий какао, розбитий паралічом, смачний івасі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старший за мене,смачний івасі
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