Ученик задумал два числа .Разность первого и второго числа равна 8 .Утроенное числ?? на 4 меньше ,чем во второе ,увеличенное в пять раз.какие числа задумал ученик. помогите пожалуйста !!!
Математика
Ученик задумал два числа .Разность первого и второго числа равна 8 .Утроенное числ?? на 4 меньше ,чем во второе ,увеличенное в пять раз.какие числа задумал ученик. помогите пожалуйста !!!
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