Ученик задумал два числа .Разность первого и второго числа равна 8 .Утроенное числ?? на 4 меньше ,чем во второе ,увеличенное в пять раз.какие числа задумал ученик. помогите пожалуйста !!!

Математика

Ученик задумал два числа .Разность первого и второго числа равна 8 .Утроенное числ?? на 4 меньше ,чем во второе ,увеличенное в пять раз.какие числа задумал ученик. помогите пожалуйста !!!

Автор: Гость