Указать отличия : деревья , кустарники , травы
Биология
Указать отличия : деревья , кустарники , травы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кустарников тонкие стволы и их много, у дерева одно, деревья большие, а кустарники низкие. Трава отличается тем что у неё маленькие сочные стебли и у неё слабые корни
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