Какое настроение предают первые 8 строк стихотворения, последние 8 строк стихотво??ения. дары Терека.
Литература
Какое настроение предают первые 8 строк стихотворения, последние 8 строк стихотво??ения. дары Терека.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грустное , печальное
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