Укажіть внаслідок нестачі вітаміну а в організмі людини

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Головна ознака нестачі вітаміну А в організмі - « куряча сліпота » . Як її виявити ? Достатньо вийти зі світлого приміщення в темне . Якщо при цьому ви довго ( більше 7-8 секунд ) пристосовуєтеся до темряви , значить , вітаміну А у мало