Укажіть внаслідок нестачі вітаміну а в організмі людини
Биология
Укажіть внаслідок нестачі вітаміну а в організмі людини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головна ознака нестачі вітаміну А в організмі - « куряча сліпота » . Як її виявити ? Достатньо вийти зі світлого приміщення в темне . Якщо при цьому ви довго ( більше 7-8 секунд ) пристосовуєтеся до темряви , значить , вітаміну А у мало
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