уривок з художнього твору з прислівниками
Қазақ тiлi
уривок з художнього твору з прислівниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. 2.Ні взад, ні вперед,- лишайся поперед. 3.Ні сюди Микита, ні туди Микита! 4.Ні суди-ні туди, ні саньми- ні колісьми, ні взимку ні влітку. 5.Краще їсти хліб з водою, ніж жити чужиною. ОСЬ!!!
Гость:
1.Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. 2.Ні взад, ні вперед,- лишайся поперед. 3.Ні сюди Микита, ні туди Микита! 4.Ні суди-ні туди, ні саньми- ні колісьми, ні взимку ні влітку. 5.Краще їсти хліб з водою, ніж жити чужиною.
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