В каких тетиториях россии коифиценц больше одного а в каких меньше

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На Севере страны,где тайга, количество осадков выше испаряемости. Коэффициент увлажнения здесь больше единицы. В районах излишнего увлажнения много рек, озер, болот. В преобразовании рельефа преобладает эрозия. Широко распространены луга и леса. В зоне степей коэффициент увлажнения 0.6 - 0.7, увлажнение недостаточное. В Прикаспийской низменности, в зоне Прикаспийских пустынь и полупустынь коэффициент меньше единицы - равен 0,3, Поэтому здесь скудная растительность.