в каком из пунктов на острове наблюдается наибольшее атмосферное давление?
География
в каком из пунктов на острове наблюдается наибольшее атмосферное давление?
Ответ(ы):
Гость:
Наибольшее атмосферное давление D) 4
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