Вычеслить площадь полной поверхности ящика длиной 15 дм шириной 10 дм и высотой 6дм
Математика
Вычеслить площадь полной поверхности ящика длиной 15 дм шириной 10 дм и высотой 6дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sполная=2(15*10+15*6+10*6)=2(150+90+60)=2*300=600 дм²
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