Выполните действие: (7 13/15 + 6 6/12)+(2 4/16 + 5 11/5);
Математика
Выполните действие: (7 13/15 + 6 6/12)+(2 4/16 + 5 11/5);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
431/30+189/20=1429/60
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