Выполните сложение -1+3/5

Математика
Выполните сложение -1+3/5
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Автор: Гость
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Гость:
-1 8|5 вот что получится 
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