За t=5 мин трактор проехал путь s=720м.найти скорость трактора срочно пожалуйста

Физика
За t=5 мин трактор проехал путь s=720м.найти скорость трактора срочно пожалуйста
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Гость:
Решение:720м:5мин=144м\мин Ответ:144м/мир скорость трактора
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