Задача по геометрии за 9 класс. Составить уравнения прямой, проходящие через точки А(-3;10)В(2;-5)

Гость: Гость:

У=к*х+b (1); подставим значение А(-3;10) в (1): 10=к*(-3)+b; b=3к+10 (2); подставим значение В(2;-5) в (1): -5=к*2+b; b=-2к-5 (3); пртравняем правые части из (2) и (3): 3к+10=-2к-5; 5к=-15; к=-3; найдём b из (2): b=3*(-3)+10; b=1; подставим к=-3 и b=1 в (1): у=-3х+1; ответ: у=-3х+1