Запишите по два примера прилагательных в начальной форме с суффиксами. -к-, -ск-, -н-, -ин-, -ан-,/ -ян-, -енн-, -онн-, -еньк-.

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Запишите по два примера прилагательных в начальной форме с суффиксами. -к-, -ск-, -н-, -ин-, -ан-,/ -ян-, -енн-, -онн-, -еньк-.
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Ответ(ы):
Гость:
CК - английский,французский.  ИН - куриный, львиный.ЯН - ветряной,масляной. ЕНЬК- маленький,синенький.АН- кожаный,песчаный. К- немецКий,резкий. ОНН- операционный, информационный,
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