Запишите по два примера прилагательных в начальной форме с суффиксами. -к-, -ск-, -н-, -ин-, -ан-,/ -ян-, -енн-, -онн-, -еньк-.
Русский язык
Запишите по два примера прилагательных в начальной форме с суффиксами. -к-, -ск-, -н-, -ин-, -ан-,/ -ян-, -енн-, -онн-, -еньк-.
Ответ(ы):
Гость:
CК - английский,французский. ИН - куриный, львиный.ЯН - ветряной,масляной. ЕНЬК- маленький,синенький.АН- кожаный,песчаный. К- немецКий,резкий. ОНН- операционный, информационный,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
помогите написать сочинение на казахском, пожалуйста Казактын музыкалык аспапт??ры. Жоспар: 1.халыктын музыкалык аспаптары. 2.улттык аспап ...
Физика