Запишите по два примера прилагательных в начальной форме с суффиксами. -к-, -ск-, -н-, -ин-, -ан-,/ -ян-, -енн-, -онн-, -еньк-.

Русский язык

Запишите по два примера прилагательных в начальной форме с суффиксами. -к-, -ск-, -н-, -ин-, -ан-,/ -ян-, -енн-, -онн-, -еньк-.

Автор: Гость