Звуковой анализ к слова день столб цапля и к буквам даём характиристики

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Звуковой анализ к слова день столб цапля и к буквам даём характиристики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрите фото... Черточка сверху над буквой означает мягкий звук, сонорный по-моему необязательно писать при разборе. Успехов!)
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