10 слов с приставкой нибудь-
Русский язык
10 слов с приставкой нибудь-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где-нибудь, как-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь, зачем-нибудь, когда-нибудь, куда-нибудь, чей-нибудь, откуда-нибудь, отчего-нибудь. На всякий случай - 11 написал.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
ТЕРМІНОВО! Знайдіть неправильні словосполучення, запишіть їх правильно. Ходити ??а молоком, учасник ансамбля, три трактора, глибока Міссісіпі, дв...
Математика
Измерь катеты прямоугольного трегольника MNE. Найди его площадь. Катет=4см. Гипотен??за=6см. Нижний 5 см