Что такое образование и сто значит быть образованным

Литература
Что такое образование и сто значит быть образованным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образова́ние — процесс усвоения знаний, обучение, просвещение В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «формирования ума, характера и физических способностей личности…  ну значит ты не какой нибудь там 2-ник а знаешь темы которые проходишь учишься на 4,5 ну ты вообще понимаешь да? Короче когда ты молодец ты оброзован)))
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