Что такое образование и сто значит быть образованным
Литература
Что такое образование и сто значит быть образованным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образова́ние — процесс усвоения знаний, обучение, просвещение В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «формирования ума, характера и физических способностей личности… ну значит ты не какой нибудь там 2-ник а знаешь темы которые проходишь учишься на 4,5 ну ты вообще понимаешь да? Короче когда ты молодец ты оброзован)))
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