Сочинить сказку об обитателях водной среды

Гость: Гость:

В водной среде водится много разных водных обитателей например лягушка, рыбки,дельфины(если это море) акулы,черепахи и многие другие. Однажды дельфин увидел как в воду нырнул человек,дельфин подплыл и начал что-то говорить человеку на непонятном языке. Человек не понимал,но потом оказалось что дельфин хотел поиграть и совсем не причинять боли человеку. Черепахи плавали и искали еду. Рыбки всей стаей плавали. А акула искала себе жертву для еды.