|2x+1|=0 как решить помогите
Математика
|2x+1|=0 как решить помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень просто 2x=1 x=1/2 x=0,5
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