(4,9+3,5х) (7х-2,8)= 0
Математика
(4,9+3,5х) (7х-2,8)= 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение равно 0 когда один из множителей, или сразу 2 равны нулю 4.9+3.5х=0 7х-2.8=0 3.5х=-4.9 7х=2.8 х=-1.4 х=0.4 Ответ: х = -1.4, х = 0.4
Гость:
(4,9+3,5х) = 0 3,5х = -4,9 х1 = - 1,4 (7х-2,8) = 0 7х = 2,8 х2 = 0,4 Ответ: х1 = -1,4, х2 = 0,4
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