Что из перечисленного характерезует традицио общество 1)высокий уровень развити?? техники 2)преобладание городского населения 3) господство натурального хозяйство 4)преобладание сферы услуг

Обществознание
Что из перечисленного характерезует традицио общество 1)высокий уровень развити?? техники 2)преобладание городского населения 3) господство натурального хозяйство 4)преобладание сферы услуг
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