Что образует систему отсчета
Физика
Что образует систему отсчета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система координат и тело отсчёта, если не ошибаюсь
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