Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений Mg → Х → MgSO4 1) MgH2 2) MgO 3) Mg3P2 4) MgCl2 С решением

Химия
Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений Mg → Х → MgSO4 1) MgH2 2) MgO 3) Mg3P2 4) MgCl2 С решением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) MgO 2Mg + O2 =2MgO MgO + H2SO4 = MgSO4 +H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить блиц- турнир: 3 одинаковых пакета молока стоят а руб. Сколько стоят 5 таких пакетов.
Ответить
Русский язык
Откуда произошёл фразеологизм "вышел из себя".
Ответить
История
Какие государства существовали на территории Казахстана в 6 - 9 веках
Ответить
Физика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ФИЗИКЕ. В одной паровой турбине полезная работа составляет 1/5 часть энергии пара,а в другой 1/3 част...
Ответить
Литература
Почему крестьяне сожгли усадьбу не смотря на запрет Владимира Дубровского?В рома??е говорится, что Дубровский попросил Архипа запереть усадьбу на з...
Ответить