Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений Mg → Х → MgSO4 1) MgH2 2) MgO 3) Mg3P2 4) MgCl2 С решением
Химия
Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений Mg → Х → MgSO4 1) MgH2 2) MgO 3) Mg3P2 4) MgCl2 С решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) MgO 2Mg + O2 =2MgO MgO + H2SO4 = MgSO4 +H2O
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