Каковы основные положения молекулярно-кинетической теории вещества?
Физика
Каковы основные положения молекулярно-кинетической теории вещества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Все вещества состоят из молекул; 2. Молекулы находятся в непрерывном беспорядочном хаотическом движении; 3. Между молекулами вещества существуют силы взаимодействия.
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