Помогите написать доклад на тему : Зона Артических пустыни животное любое помогите пожалуйста

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Помогите написать доклад на тему : Зона Артических пустыни животное любое помогите пожалуйста
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Длина тела взрослого нарвала 3,8—4,5 м, новорождённых около 1,5 м. Масса самцов достигает 1,5 т, из них примерно треть веса составляет жир; самки весят около 900 кг. Голова круглая, с нависающим лобным бугром; спинного плавника нет. Рот маленький, расположен снизу. Величиной и формой тела, грудными плавниками и тёмной окраской сосунков нарвалы похожи на белух, однако взрослые особи отличаются пятнистостью — серовато-бурые пятна на светлом фоне, которые иногда сливаются, — и наличием только 2 верхних зубов. Обитает нарвал в высоких широтах — в акватории Северного Ледовитого океана и в  Северной Атлантике. Основные места: Канадский архипелаг и берегаГренландии, воды  Шпицбергена,  Земля Франца-Иосифа и воды вокруг северной оконечности Северного острова  Новой Земли. Наиболее северные заходы летом совершались до 85° с. ш.; наиболее южные (зимой) — до  Великобритании и  Нидерландов,  Мурманского побережья,  Белого моря,  о. Беринга. Питаются нарвалы головоногими моллюсками, в меньшей степени —  ракообразными и  рыбой, поедая в основном донных представителей  ихтиофауны ( треска,  скаты,  палтусы,  камбала,  бычки). В поисках пищи нарвалы ныряют на глубину до 1 км и подолгу остаются под водой; было замечено, что с грунта донных рыб нарвалы вспугивают при помощи своих бивней.
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