Определите степени окисления атомов галогенов и фосфора в следующим соединениях: NO2,KI,F2,CUSO4

Химия
Определите степени окисления атомов галогенов и фосфора в следующим соединениях: NO2,KI,F2,CUSO4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NO2: N +4, O -2 KCl: K +1, Cl -1 F2: F 0 CuSO4: S +6, O -2, Cu +2
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