По каким признакам можно отличить волокна животного происхождения от растительн??х волокон
Технология
По каким признакам можно отличить волокна животного происхождения от растительн??х волокон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это изделия из шерсти животных то это одежда вся калючая например:шапка.кофта.а если из растительных волокон то эта одежда не калючая если эта шёлковая одежда гладкая на ощюп приятная
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