По каким признакам можно отличить волокна животного происхождения от растительн??х волокон

Технология
По каким признакам можно отличить волокна животного происхождения от растительн??х волокон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если это изделия из шерсти  животных  то это одежда вся калючая например:шапка.кофта.а если из растительных волокон то эта одежда  не калючая если эта шёлковая одежда гладкая на ощюп приятная
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