Помогите 15-21 пожалуйста
Обществознание
Помогите 15-21 пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
15.Б) 16.А) 17.Б) 18.Г) 19.А) 20.А) 21.Б)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
В трех цехах одного завода работают 2940 рабочих.3/7 всех рабочих работают в первом ц??хе.а остальные во втором и третьем.поровну в каждом. Сколько...
Математика
Собака гонится за лисицей со скоростью 750 метров в минуту а лисица убегает от соб??ки со скоростью 800 метров в минуту с какой скоростью изменяе...
Окружающий мир