Помогите 15-21 пожалуйста

Обществознание
Помогите 15-21 пожалуйста
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Гость:
15.Б) 16.А) 17.Б) 18.Г) 19.А) 20.А) 21.Б)
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