Помогите пожалуйста! Что выделят железы внешней секреции?

Биология
Помогите пожалуйста! Что выделят железы внешней секреции?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Железы внутренней секреции выделяют вещества в кровь 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Куда упадёт человек, вперёд или назад если он столкнуться? подскользнется?
Ответить
Математика
Один трактор за 14ч может вспахать поле. Второй за 8ч. Какой трактор больше вспашет- первый за 7 ч или второй за 5ч
Ответить
Математика
Цена товара понизилась на 20%, затем повысилась на 10% и стала стоить 550 тенге. Какова первоначальная цена товара?
Ответить
Русский язык
Составить словосочетание изаписать их.указывать падежи
Ответить
Математика
В некотором классе при любой раздаче 200 конфет найдутся хотя бы двое школьников, п??лучившие одинаковое количество конфет ( возможно, и ни одной )...
Ответить