Помогите пожалуйста как делается морфологический разбор номер три слова синица

Гость: Гость:

I Часть речи: Синица (сущ) II Начальная форма: синица. 1.Пост.призанки: Нарицательное, одушевлённое,женский род, 1-е скл. 2.Непост.признаки: Ед.ч, Падеж (Чтобы его определить нуджно предложение в котором используется слово "синица") III Словосочетание( Тоже нужно предложение)