Помогите пожалуйста как делается морфологический разбор номер три слова синица

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Помогите пожалуйста как делается морфологический разбор номер три слова синица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I Часть речи: Синица (сущ) II Начальная форма: синица. 1.Пост.призанки: Нарицательное, одушевлённое,женский род, 1-е скл. 2.Непост.признаки: Ед.ч, Падеж (Чтобы его определить нуджно предложение в котором используется слово "синица") III Словосочетание( Тоже нужно предложение)
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