Помогите пожалуйста. морфологический разбор слова.." подготовлена "

Русский язык
Помогите пожалуйста. морфологический разбор слова.." подготовлена "
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под-приставка, готов-корень, л и ен суффикс, а окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик задумал два числа .Разность первого и второго числа равна 8 .Утроенное числ?? на 4 меньше ,чем во второе ,увеличенное в пять раз.какие числа...
Ответить
История
Помогите с историей!!! Напишите, кто правил (друг за другом) в династии Романовых до Петра I.
Ответить
Биология
Краткое сообщение на тему: «преимущества семенного размножения».
Ответить
Физика
В электрическую сеть включены последовательно плитка и реостат, сопротивления которых равны 50 и 60 Ом соответственно. Определите напряжение на рео...
Ответить
Қазақ тiлi
Написать пять предложений комектес сенып
Ответить