Решите уравнение х+9 11/20равно 22 1/2 -10 7/12.
Математика
Решите уравнение х+9 11/20равно 22 1/2 -10 7/12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X + 191/20 = 45/2 - 127/12 X+ 573/60=1350/60-635/60 X=142/60=71/30= 2 11/30
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