С помощью чего добывают торф??? Помогите пожалуйста!!!

Окружающий мир
С помощью чего добывают торф??? Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орф – полезное ископаемое, обладающее горючими свойствами, образуется разложением мхов в болотистой местности.￼Используются как горючее, а также в качестве удобрений в сельском хозяйстве. Он очень широко применяется для изготовления торфоперегнойных горшочков для рассады, а также в изготовлении подстилок для животных на фермах. Также его используют для изготовления воска, красителей, этилового спирта, кормовых дрожжей. Рассмотрим более подробно, методы как торф добывают.
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