Сделайте срочно, буду благодарен

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Сделайте срочно, буду благодарен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простите,мирные места!Прости,приют уединённый!Увижу ль вас??Я-Мигель Сереантос,я сын и поэт Испании,я солдат и честный человек!Ты оружие-то отдай,гражданин!Так оно тебе спокойнее будет.И вдруг,как свинчатку,с размаху кинул на стол чёрный кулак,крикнул: —Ты!!Как ты можешь жалеть?! Учёные-цветоводы утверждают,что михайловской сирени более 250 лет!
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