Сообщение о любом кольчатом червяке

Гость: Гость:

Дождевые черви - лат. Lumbricina, относятся к царству беспозвоночных животных, подотряду дождевые черви. Тело дождевого червя состоит кольцеобразных сегментов, количество сегментов может достигать до 320. Перемещаясь, дождевые черви опираются на короткие щетинки, которые располагаются на сегментах тела. При изучении строения дождевого червя, видно, что в отличии от власоглава, его тело похоже на длинную трубку. Дождевые черви распространены по всей территории планеты, кроме Антарктиды. Внешний вид Взрослые дождевые черви бывают 15 – 30 см в длину. На юге Украины он может достигать и больших размеров. Тело червя гладкое, скользкое, имеет цилиндрическую форму и состоит из сдельных колец – члеников. Такая форма тела червя объясняется образом его жизни, она облегчает передвижение в почве. Число члеников может достигать 200. Брюшная сторона тела плоская, спинная – выпуклая и более темная, нежели брюшная. Примерно там, где оканчивается передняя часть тела, у червя имеется утолщение, называемое пояском. В нем помещаются особые железы, выделяющие клейкую жидкость. При размножении из нее образуется яйцевой кокон, внутри которого развиваются яйца червя. Образ жизни Если после дождя выйти в сад, то обычно можно увидеть на дорожке небольшие кучки земли, выброшенной дождевыми червями. Часто при этом по дорожке ползают и сами черви. Именно потому, что они появляются на поверхности земли после дождя, их и называют дождевыми. Эти черви выползают на поверхность земли также ночью. Обычно дождевой червь живет в богатой перегноем почве и не распространён на песчаных почвах. Не живет он также на болотах. Такие особенности его распространения объясняются способом дыхания. Дождевой червь дышит всей поверхностью тела, которое покрыто слизистой, влажной кожей. В воде растворено слишком мало воздуха, и потому дождевой червь там задыхается. Еще быстрее он погибает в сухой почве: его кожа подсыхает, и дыхание прекращается. В теплую и влажную погоду дождевые черви держатся ближе к поверхности земли. Во время продолжительной засухи, а также в холодный период они заползают глубоко в землю. Перемещение Картинка дождевые червиДождевой червь передвигается ползанием. При этом он сначала втягивает передний конец тела и цепляется щетинками, расположенными на брюшной стороне, за неровности почвы, а затем, сокращая мышцы, подтягивает задний конец тела. Передвигаясь под землей, червь прокладывает себе ходы в почве. При этом он раздвигает заостренным концом тела землю и протискивается между ее частицами. Передвигаясь в плотной почве, червь проглатывает землю и пропускает ее сквозь кишечник. Землю червь обычно проглатывает на значительной глубине, а выбрасывает через анальное отверстие у своей норки. Так на поверхности земли образуются длинные «шнурки» из земли и комочки, которые можно видеть летом на садовых дорожках. Такой способ передвижения возможен только при наличии хорошо развитой мускулатуры. По сравнению с гидрой, дождевой червь имеет более сложную мускулатуру. Она лежит у него под кожей. Мышцы вместе с кожей образуют сплошной кожно-мышечный мешок. Мышцы у дождевого червя расположены двумя слоями. Под кожей лежит слой кольцевых мышц, а под ними – более толстый слой продольных мышц. Мышцы состоят из длинных сократительных волокон. При сокращении продольных мышц тело червя становится более коротким и толстым. При сокращении кольцевых мышц, наоборот, тело делается тоньше и длиннее. Сокращаясь поочередно, оба слоя мышц обусловливают движение червя. Сокращение мышц происходит под влиянием нервной системы, разветвляющейся в мышечной ткани. Движение червя значительно облегчается тем, что на его теле с брюшной стороны есть маленькие щетинки. Их можно ощутить, проведя смоченным в воде пальцем по бокам и по брюшной стороне тела червя, от заднего конца к переднему. С помощью этих щетинок дождевой червь передвигается под землей. Ими же он задерживается, когда его вытаскивают из земли. При помощи щетинок червь опускается и поднимается по своим земляным ходам. Питание Дождевые черви питаются преимущественно полусгнившими остатками растений. Они втаскивают, обычно ночью, в свои норки листья, стебельки и прочее. Дождевые черви питаются также богатой перегноем почвой, пропуская её через кишечник.