Составить предложение с причастным оборотом
Русский язык
Составить предложение с причастным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листва,убитая морозом, текла с неподвижных веток.
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