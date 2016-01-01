Составить предложение с причастным оборотом

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Составить предложение с причастным оборотом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листва,убитая  морозом, текла с неподвижных веток.
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