Таблицы пожалуйста запишите подробнее

Гость: Гость:

Отрасли специализации Центральной России : Химическая промышленность, Перерабатывающая промышленность. Лёгкая промышленность. Нет запасов топлива и сырья. Транспортное машиностроение. Сибирь: Лесная промышленность. Нефте-газодобывающая. Металлургия. Машиностроение. Топливно-энергетическая. 4) Приволжский ФО, Уральский ФО Экономико- географическое положение Урала: Район располагается на стыке европейских и азиатских районов страны. Близко и Сибирь с ресурсами, и близко к европейским районам, в которых развита экономика. Следовательно, эгп хорошее. Экономико- географическое положение Поволжья: Расположен вдоль Волги , следовательно, выгодное транспортное положение. Находится на юго-востоке европейской части России. Граничит с Казахстаном, с Уральским районом, с Волго-Вятским, Центральным, Центрально-Чернозёмным, Северо-Кавказским районами. Через территорию проходят важнейшие транспортные пути. Следовательно, выгодное экономико-географическое положение.